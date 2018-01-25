Курс евро вырос почти на 1 копейку, а доллар снизился на 46 копеек

Центральный банк России с 26 января установил официальный курс доллара в размере 55,9288 за один доллар. Как сообщает департамент внешних и общественных связей ЦБ РФ, по сравнению с предыдущим он снизился на 46,00 копеек.

Официальный курс евро установлен в размере 69,4580 рубля за один евро, по равнению с предыдущим он вырос на 0,96 копейки.