Курс евро вырос почти на 10 копеек, доллар прибавил почти 2 копейки

Центральный банк России с 20 ноября установил официальный курс доллара в размере 63,7730 за один доллар. Как сообщает департамент внешних и общественных связей ЦБ РФ, по сравнению с предыдущим он вырос на 1,88 копейки.

Официальный курс евро установлен в размере 70,6286 рубля за один евро, по равнению с предыдущим он вырос на 9,73 копейки.