Курс евро вырос почти на 10 копеек, доллара снизился почти на 16 копеек

Центральный банк России с 27 июня установил официальный курс доллара в размере 62,7908 за один доллар. Как сообщает департамент внешних и общественных связей ЦБ РФ, по сравнению с предыдущим он снизился на 15,89 копейки.

Официальный курс евро установлен в размере 73,4087 рубля за один евро, по равнению с предыдущим он вырос на 9,75 копейки.