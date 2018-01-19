Курс евро вырос почти на 14 копеек, доллар теряет 17

Центральный банк России с 20 января установил официальный курс доллара в размере 56,5892 за один доллар. Как сообщает департамент внешних и общественных связей ЦБ РФ, по сравнению с предыдущим он снизился на 17,05 копейки.

Официальный курс евро установлен в размере 69,3953 рубля за один евро, по равнению с предыдущим он вырос на 13,71 копейки.