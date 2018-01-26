Курс евро вырос почти на 15 копеек, доллар теряет 10 копеек

Центральный банк России с 27 января установил официальный курс доллара в размере 55,8288 за один доллар. Как сообщает департамент внешних и общественных связей ЦБ РФ, по сравнению с предыдущим он снизился на 10,00 копеек.

Официальный курс евро установлен в размере 69,6073 рубля за один евро, по равнению с предыдущим он вырос на 14,93 копейки.