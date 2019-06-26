Курс евро вырос почти на 15 копеек, доллар укрепился почти на 29 копеек

Центральный банк России с 27 июня установил официальный курс доллара в размере 62,8083 за один доллар. Как сообщает департамент внешних и общественных связей ЦБ РФ, по сравнению с предыдущим он вырос на 28,54 копейки.

Официальный курс евро установлен в размере 71,3816 рубля за один евро, по равнению с предыдущим он вырос на 14,93 копейки.