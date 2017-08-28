Курс евро вырос почти на 15 копеек, доллар упал на 60 копеек

Центральный банк России с 29 августа установил официальный курс доллара в размере 58,5469 за один доллар. Как сообщает департамент внешних и общественных связей ЦБ РФ, по сравнению с предыдущим он упал на 60,07 копейки.

Официальный курс евро установлен в размере 69,8465 рубля за один евро, по сравнению с предыдущим он вырос на 14,70 копейки.