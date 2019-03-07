Курс евро вырос почти на 16 копеек, доллара - на 12 копеек

Центральный банк России с 8 марта установил официальный курс доллара в размере 65,9646 за один доллар. Как сообщает департамент внешних и общественных связей ЦБ РФ, по сравнению с предыдущим он вырос на 12,16 копейки.

Официальный курс евро установлен в размере 74,5730 рубля за один евро, по равнению с предыдущим он вырос на 15,72 копейки.