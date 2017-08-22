Мурманская область. Арктика22.08.17 13:58
Курс евро вырос почти на 16 копеек, доллара – снизился на 10 копеек
Центральный банк России с 23 августа установил официальный курс доллара в размере 59,0396 за один доллар. Как сообщает департамент внешних и общественных связей ЦБ РФ, по сравнению с предыдущим он снизился на 10,13 копейки.
Официальный курс евро установлен в размере 69,5900 рубля за один евро, по сравнению с предыдущим он вырос на 15,86 копейки.
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-Нам интересно Ваше мнение21.08.17: Лидер КПРФ Геннадий Зюганов утверждает, что его партия подготовила программу «Десять шагов к достойной жизни», которые позволяют стране выйти из кризиса. А как вы считаете, сколько надо сделать шагов, чтобы мы зажили лучше?Проголосовало: 153 человека
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Последние комментарии
Мария Николаевна
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Антонина
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Хотелось бы верить, но что-то не очень. Такого снижения цен не будет.
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Ворчливый Старик
19.08.17 17:24
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