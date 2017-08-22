Курс евро вырос почти на 16 копеек, доллара – снизился на 10 копеек

Центральный банк России с 23 августа установил официальный курс доллара в размере 59,0396 за один доллар. Как сообщает департамент внешних и общественных связей ЦБ РФ, по сравнению с предыдущим он снизился на 10,13 копейки.

Официальный курс евро установлен в размере 69,5900 рубля за один евро, по сравнению с предыдущим он вырос на 15,86 копейки.