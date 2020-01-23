Курс евро вырос почти на 17 копеек, доллар подрос почти на 12 копеек

Центральный банк России с 24 января 2020 года установил официальный курс доллара в размере 61,9515 за один доллар. Как сообщает департамент внешних и общественных связей ЦБ РФ, по сравнению с предыдущим днём курс американской валюты вырос на 11,72 копейки.

Официальный курс евро установлен в размере 68,6856 рубля за один евро, по равнению с предыдущим он вырос на 16,70 копейки.