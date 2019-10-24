Курс евро вырос почти на 18 копеек, доллар подрос на 6 копеек

Центральный банк России с 25 октября установил официальный курс доллара в размере 63,8600 за один доллар. Как сообщает департамент внешних и общественных связей ЦБ РФ, по сравнению с предыдущим он вырос на 6,03 копейки.

Официальный курс евро установлен в размере 71,1400 рубля за один евро, по равнению с предыдущим он вырос на 17,56 копейки.