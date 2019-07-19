Мурманская область. Арктика19.07.19 12:54
Курс евро вырос почти на 19 копеек, доллара – почти на 4 копейки
Центральный банк России с 20 июля установил официальный курс доллара в размере 62,8666 за один доллар. Как сообщает департамент внешних и общественных связей ЦБ РФ, по сравнению с предыдущим он вырос на 3,80 копейки.
Официальный курс евро установлен в размере 70,7941 рубля за один евро, по равнению с предыдущим он вырос на 18,73 копейки.
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