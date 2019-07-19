Курс евро вырос почти на 19 копеек, доллара – почти на 4 копейки

Центральный банк России с 20 июля установил официальный курс доллара в размере 62,8666 за один доллар. Как сообщает департамент внешних и общественных связей ЦБ РФ, по сравнению с предыдущим он вырос на 3,80 копейки.

Официальный курс евро установлен в размере 70,7941 рубля за один евро, по равнению с предыдущим он вырос на 18,73 копейки.