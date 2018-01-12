Курс евро вырос почти на 20 копеек, доллар теряет 39 копеек

Центральный банк России с 13 января установил официальный курс доллара в размере 56,6019 за один доллар. Как сообщает департамент внешних и общественных связей ЦБ РФ, по сравнению с предыдущим он снизился на 39,38 копейки.

Официальный курс евро установлен в размере 68,2562 рубля за один евро, по равнению с предыдущим он вырос на 19,76 копейки.