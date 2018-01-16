Курс евро вырос почти на 21 копейку, доллар – на 3 копейки

Центральный банк России с 17 января установил официальный курс доллара в размере 56,3878 за один доллар. Как сообщает департамент внешних и общественных связей ЦБ РФ, по сравнению с предыдущим он вырос на 3,09 копейки.

Официальный курс евро установлен в размере 69,0243 рубля за один евро, по равнению с предыдущим он вырос на 20,69 копейки.