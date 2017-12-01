Курс евро вырос почти на 23 копейки, доллара упал на 6 копеек

Центральный банк России со 2 декабря установил официальный курс доллара в размере 58,5182 за один доллар. Как сообщает департамент внешних и общественных связей ЦБ РФ, по сравнению с предыдущим он снизился на 6,32 копейки.

Официальный курс евро установлен в размере 69,7478 рубля за один евро, по сравнению с предыдущим он вырос на 22,93 копейки.