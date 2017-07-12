Курс евро вырос почти на 25 копеек, а доллара снизился почти на 12 копеек

Центральный банк России с 13 июля установил официальный курс доллара в размере 60,6227 рубля за один доллар. Как сообщает департамент внешних и общественных связей ЦБ РФ, по сравнению с предыдущим он снизился на 11,70 копеек.

Официальный курс евро установлен в размере 69,4494 рубля за один евро, по сравнению с предыдущим он вырос на 24,87 копейки.