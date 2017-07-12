Мурманская область. Арктика12.07.17 13:08
Курс евро вырос почти на 25 копеек, а доллара снизился почти на 12 копеек
Центральный банк России с 13 июля установил официальный курс доллара в размере 60,6227 рубля за один доллар. Как сообщает департамент внешних и общественных связей ЦБ РФ, по сравнению с предыдущим он снизился на 11,70 копеек.
Официальный курс евро установлен в размере 69,4494 рубля за один евро, по сравнению с предыдущим он вырос на 24,87 копейки.
Комментарии
-АналитикаРаботающая часть россиян сегодня проявляет наибольший пессимизмВнешние факторы оказывают всё большее влияние на курс рубляТолько в правительстве умеют посчитать бедных так, что их становится меньше
-Нам интересно Ваше мнение08.07.17: Российские и зарубежные СМИ уделили большое внимание рукопожатию Путина и Трампа во время саммита G20 в Гамбурге. А что вы разглядели в этом событии?Проголосовало: 312 человека
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Последние комментарии
ViktoriJ
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Евгения Ивановна
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ФунтиК
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