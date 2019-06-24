Курс евро вырос почти на 25 копеек, доллар потерял 22 копейки

Центральный банк России с 25 июня установил официальный курс доллара в размере 62,9095 за один доллар. Как сообщает департамент внешних и общественных связей ЦБ РФ, по сравнению с предыдущим он снизился на 22,00 копейки.

Официальный курс евро установлен в размере 71,5973 рубля за один евро, по равнению с предыдущим он вырос на 24,83 копейки.