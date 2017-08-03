Курс евро вырос почти на 27 копеек, доллара - почти на 17 копеек

Центральный банк России с 4 августа установил официальный курс доллара в размере 60,7503 рубля за один доллар. Как сообщает департамент внешних и общественных связей ЦБ РФ, по сравнению с предыдущим он вырос на 16,84 копейки.

Официальный курс евро установлен в размере 71,9527 рубля за один евро, по сравнению с предыдущим он вырос на 26,61 копейки.