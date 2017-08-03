Мурманская область. Арктика03.08.17 13:30
Курс евро вырос почти на 27 копеек, доллара - почти на 17 копеек
Центральный банк России с 4 августа установил официальный курс доллара в размере 60,7503 рубля за один доллар. Как сообщает департамент внешних и общественных связей ЦБ РФ, по сравнению с предыдущим он вырос на 16,84 копейки.
Официальный курс евро установлен в размере 71,9527 рубля за один евро, по сравнению с предыдущим он вырос на 26,61 копейки.
Комментарии
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-Нам интересно Ваше мнение03.08.17: Счётная палата РФ зафиксировала значительное снижение количества выданных сертификатов на получение материнского капитала. В ведомстве не устанавливали причины такого явления. А как вы думаете, с чем это связано?Проголосовало: 94 человека
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Последние комментарии
Геннадий Викторович
03.08.17 19:41
В этом случае можно только сказать этому человеку огромное спасибо, пожелать выздоровления. Абрамов для Североморска - это Олег Найдёнов для Мурманска
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Ирина
03.08.17 13:06
А ведь некоторые северяне живут на этот минимум! Точнее выживают!!!
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SuhiRos
03.08.17 12:21
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