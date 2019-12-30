Курс евро вырос почти на 31 копейку, доллар слабеет почти на 13 копеек

Центральный банк России с 31 декабря установил официальный курс доллара в размере 61,9057 за один доллар. Как сообщает департамент внешних и общественных связей ЦБ РФ, по сравнению с предыдущим он снизился на 12,58 копейки.

Официальный курс евро установлен в размере 69,3406 рубля за один евро, по равнению с предыдущим он вырос на 30,57 копейки.