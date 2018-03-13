Мурманская область. Арктика13.03.18 13:36
Курс евро вырос почти на 36 копеек, а доллара - на 32 копейки
Центральный банк России с 14 марта установил официальный курс доллара в размере 56,9359 за один доллар. Как сообщает департамент внешних и общественных связей ЦБ РФ, по сравнению с предыдущим он вырос на 32,37 копейки.
Официальный курс евро установлен в размере 70,1564 рубля за один евро, по равнению с предыдущим он вырос на 35,92 копейки.
Комментарии
Размещается только после ознакомления сотрудником редакции.
-ФоторепортажВо флотской столице грандиозно отметили День защитника ОтечестваГотовимся к параду, посвящённому 100-летию РККАXIX Всемирный фестиваль молодёжи и студентов в Сочи глазами мурманчан
-Нам интересно Ваше мнение18.02.18: Как изменится наша жизнь после 18 марта, когда мы выберем Президента РФ?Проголосовало: 534 человека
-
Последние комментарии
Volk
13.03.18 07:07
Какого же чуда ждут эти "святоши" от власти? Видно плохи дела у чиновников, коли стали по всей стране Николая-чудотворца ставить, на себя надежды уже нет.
Комментарий к новости:В Мурманске на улице революционера этим летом установят памятник Николаю Чудотворцу
Серега ОВО
07.03.18 18:29
В конце 2010 года, при начале реформы МВД, Логвиненко был заместителем начальника Управления Вневедомственной Охраны при УВД по Мурманской области по кадрам, где вместе со своим подчиненным Ермолиным
Комментарий к новости:СПЕЦИАЛЬНЫЙ РЕПОРТАЖ: Бизнес-МЕНТ
Zviygincew
07.03.18 09:00
А похоже на картинки с Совфеда. Могёт быть, что это соответствует событиям 2007 года.
Комментарий к новости:Прототип ядерного подводного беспилотника испытывался в Арктике
-Скоро в эфире15:55«Международные новости». Информационная программа16:25«Главные люди». Ток-шоу (6+)17:15Городские хроники (12+)
-PRO ДеньгиВ Мурманской области оптовики продолжают снижать цены на топливо, а на АЗС упорно их держат на прежнем уровне-PRO ВалютуРубль в начале дня стабилен к доллару и евро-PRO ЭнергетикуБывшему директору ОАО «Колэнергосбыт» Геннадию Шубину могут добавить ещё три года заключения-PRO ЖКХУправляющим компаниям, ТСЖ и ЖСК необходимо начать реальную работу по реализации мероприятий по энергосбережению-PRO Нефть и газ«Exxon Mobil» помашет ручкой российскому партнёру-PRO ЗаконыПолномочия тасовать – не с прокуратурой бодаться