Курс евро вырос почти на 36 копеек, а доллара - на 32 копейки

Центральный банк России с 14 марта установил официальный курс доллара в размере 56,9359 за один доллар. Как сообщает департамент внешних и общественных связей ЦБ РФ, по сравнению с предыдущим он вырос на 32,37 копейки.

Официальный курс евро установлен в размере 70,1564 рубля за один евро, по равнению с предыдущим он вырос на 35,92 копейки.