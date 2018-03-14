Курс евро вырос почти на 38 копеек

Центральный банк России с 15 марта установил официальный курс доллара в размере 56,9372 за один доллар. Как сообщает департамент внешних и общественных связей ЦБ РФ, по сравнению с предыдущим он вырос на 0,13 копейки.

Официальный курс евро установлен в размере 70,5338 рубля за один евро, по равнению с предыдущим он вырос на 37,74 копейки.