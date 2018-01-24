Курс евро вырос почти на 38 копеек, а доллар снизился на 2 копейки

Центральный банк России с 25 января установил официальный курс доллара в размере 56,3888 за один доллар. Как сообщает департамент внешних и общественных связей ЦБ РФ, по сравнению с предыдущим он снизился на 2,27 копейки.

Официальный курс евро установлен в размере 69,4484 рубля за один евро, по равнению с предыдущим он вырос на 37,82 копейки.