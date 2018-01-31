Курс евро вырос почти на 39 копеек, доллара – снизился почти на 11 копеек

Центральный банк России с 1 февраля установил официальный курс доллара в размере 56,1840 за один доллар. Как сообщает департамент внешних и общественных связей ЦБ РФ, по сравнению с предыдущим он снизился на 10,74 копейки.

Официальный курс евро установлен в размере 69,9322 рубля за один евро, по равнению с предыдущим он вырос на 38,98 копейки.