Курс евро вырос почти на 4 копейки, доллара снизился почти на 55 копеек

Центральный банк России с 23 июня установил официальный курс доллара в размере 63,2396 за один доллар. Как сообщает департамент внешних и общественных связей ЦБ РФ, по сравнению с предыдущим он снизился на 54,77 копейки.

Официальный курс евро установлен в размере 73,7247 рубля за один евро, по равнению с предыдущим он вырос на 3,76 копейки.