Курс евро вырос почти на 41 копейку, доллара - почти на 22 копейки

Центральный банк России с 20 июня установил официальный курс доллара в размере 57,9585 рубля за один доллар. Как сообщает департамент внешних и общественных связей ЦБ РФ, по сравнению с предыдущим он вырос на 21,77 копейки.

Официальный курс евро установлен в размере 64,8614 рубля за один евро, по сравнению с предыдущим он вырос на 40,53 копейки.