Мурманская область. Арктика19.06.17 12:22
Курс евро вырос почти на 41 копейку, доллара - почти на 22 копейки
Центральный банк России с 20 июня установил официальный курс доллара в размере 57,9585 рубля за один доллар. Как сообщает департамент внешних и общественных связей ЦБ РФ, по сравнению с предыдущим он вырос на 21,77 копейки.
Официальный курс евро установлен в размере 64,8614 рубля за один евро, по сравнению с предыдущим он вырос на 40,53 копейки.
Комментарии
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