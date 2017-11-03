Курс евро вырос почти на 41 копейку, доллара – на 34 копейки

Центральный банк России с 4 ноября установил официальный курс доллара в размере 58,4296 за один доллар. Как сообщает департамент внешних и общественных связей ЦБ РФ, по сравнению с предыдущим он вырос на 34,27 копейки.

Официальный курс евро установлен в размере 68,0822 рубля за один евро, по сравнению с предыдущим он вырос на 40,52 копейки.