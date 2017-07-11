Курс евро вырос почти на 43 копейки, а доллара – почти на 44 копейки

Центральный банк России с 12 июля установил официальный курс доллара в размере 60,7397 рубля за один доллар. Как сообщает департамент внешних и общественных связей ЦБ РФ, по сравнению с предыдущим он вырос на 43,83 копеек.

Официальный курс евро установлен в размере 69,2007 рубля за один евро, по сравнению с предыдущим он вырос на 42,70 копейки.