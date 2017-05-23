Курс евро вырос почти на 45 копеек, доллара – почти на 6 копеек

Центральный банк России с 24 мая установил официальный курс доллара в размере 56,5552 рубля за один доллар. Как сообщает департамент внешних и общественных связей ЦБ РФ, по сравнению с предыдущим он вырос на 5,64 копейки.

Официальный курс евро установлен в размере 63,61893 рубля за один евро, по сравнению с предыдущим он вырос на 44,76 копейки.