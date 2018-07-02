Курс евро вырос почти на 48 копеек, доллара – на 38 копеек

Центральный банк России с 3 июля установил официальный курс доллара в размере 63,1394 за один доллар. Как сообщает департамент внешних и общественных связей ЦБ РФ, по сравнению с предыдущим он вырос на 38,29 копейки.

Официальный курс евро установлен в размере 73,4690 рубля за один евро, по равнению с предыдущим он вырос на 47,69 копейки.