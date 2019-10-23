Курс евро вырос почти на 5 копеек, доллар подрос почти на 17 копеек

Центральный банк России с 24 октября установил официальный курс доллара в размере 63,7997 за один доллар. Как сообщает департамент внешних и общественных связей ЦБ РФ, по сравнению с предыдущим он вырос на 16,61 копейки.

Официальный курс евро установлен в размере 70,9644 рубля за один евро, по равнению с предыдущим он вырос на 4,48 копейки.