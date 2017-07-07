Курс евро вырос почти на 57 копеек, доллара – почти на 14 копеек

Центральный банк России с 8 июля установил официальный курс доллара в размере 60,3792 рубля за один доллар. Как сообщает департамент внешних и общественных связей ЦБ РФ, по сравнению с предыдущим он вырос на 13,66 копеек.

Официальный курс евро установлен в размере 68,9470 рубля за один евро, по сравнению с предыдущим он вырос на 56,56 копейки.