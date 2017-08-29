Курс евро вырос почти на 59 копеек, доллар снизился на 1,5 копейки

Центральный банк России с 30 августа установил официальный курс доллара в размере 58,5320 за один доллар. Как сообщает департамент внешних и общественных связей ЦБ РФ, по сравнению с предыдущим он снизился на 1,49 копейки.

Официальный курс евро установлен в размере 70,4316 рубля за один евро, по сравнению с предыдущим он вырос на 58,51 копейки.