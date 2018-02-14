Курс евро вырос почти на 7 копеек, доллар потерял 18 копеек

Центральный банк России с 15 февраля установил официальный курс доллара в размере 57,5899 за один доллар. Как сообщает департамент внешних и общественных связей ЦБ РФ, по сравнению с предыдущим он снизился на 18,02 копейки.

Официальный курс евро установлен в размере 71,2329 рубля за один евро, по равнению с предыдущим он вырос на 6,59 копейки.