Мурманская область. Арктика14.02.18 12:30
Курс евро вырос почти на 7 копеек, доллар потерял 18 копеек
Центральный банк России с 15 февраля установил официальный курс доллара в размере 57,5899 за один доллар. Как сообщает департамент внешних и общественных связей ЦБ РФ, по сравнению с предыдущим он снизился на 18,02 копейки.
Официальный курс евро установлен в размере 71,2329 рубля за один евро, по равнению с предыдущим он вырос на 6,59 копейки.
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