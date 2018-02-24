Мурманская область. Арктика24.02.18 16:10
«Курс молодого бойца» сдавали мурманчане
В субботу, 24 февраля, праздничные мероприятия в рамках фестиваля городской среды «Выходи гулять», посвященные Дню защитника Отечества, развернулись на территории парка культуры и отдыха на Семёновском озере.
Для гостей праздника была подготовлена конкурсно-игровая программа «Курс молодого бойца», а также спортивные состязания, где все желающие смогли продемонстрировать свои навыки и умения. Победители игр и конкурсов получили памятные подарки.
Концертная программа была представлена номерами художественной самодеятельности в исполнении народных коллективов и эстрадных исполнителей МАУК «Дом культуры Ленинского округа».
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Последние комментарии
Максим
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А разве Екатерина Дулько участвовала в выставке в этом году? Опять же текстильного панно, так же как и плед "Фантазия" я не увидел.
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Александр
22.02.18 18:29
То лидер ЛГТБ Навальный то протухшая лошадинная тушенка Собчак и все к нам прутся
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Алексей
22.02.18 11:42
Полпред побывал везде,где можно было пустить пыль в глаза,а с самим народом так и не встретился!!!(((
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