«Курс молодого бойца» сдавали мурманчане

В субботу, 24 февраля, праздничные мероприятия в рамках фестиваля городской среды «Выходи гулять», посвященные Дню защитника Отечества, развернулись на территории парка культуры и отдыха на Семёновском озере.

Для гостей праздника была подготовлена конкурсно-игровая программа «Курс молодого бойца», а также спортивные состязания, где все желающие смогли продемонстрировать свои навыки и умения. Победители игр и конкурсов получили памятные подарки.

Концертная программа была представлена номерами художественной самодеятельности в исполнении народных коллективов и эстрадных исполнителей МАУК «Дом культуры Ленинского округа».