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Мурманская область. Арктика10.07.19 10:31

Курс рубля прилип к ценам на нефть

Мировые цены на нефть растут сегодня  утром на фоне еженедельных данных Американского института нефти (API) по запасам сырья в США, свидетельствуют данные торгов. Участники торгов отыгрывают данные API о снижении запасов нефти в США за прошедшую неделю на 8,13 миллиона баррелей после сокращения на 5 миллионов баррелей неделей ранее.

По данным организации, это уже четвертая неделя подряд, когда запасы нефти в США сокращаются.

Официальные данные о запасах от Министерства энергетики страны будут опубликованы позднее в среду. Эксперты ждут, что ведомство сообщит о снижении запасов на 3,08 миллиона баррелей.

«Цены сейчас хорошо сбалансированы, пока инвесторы ждут новых факторов. Фактором может стать резкое изменение запасов нефти в США (по данным Минэнерго страны.  - Ред.)», - сказал агентству «Рейтер» аналитик «Forex.com» Фавад Разакзада.

В 10.05 мск средневзвешенный курс доллара США к российскому рублю со сроком расчётов «завтра» на торгах Московской биржи составил 63,8770 рубля. По отношению к последней сделке 9 июля  доллар снизился на 3,80 копейки. Однако к курсу, установленному Банком России на сегодня, американская валюта подорожала на 11,10 копейки.

Средневзвешенный курс евро со сроком расчётов «завтра» по отношению к последней сделке предыдущей сессии почти не изменился (+0,38 копейки) и составил 71,6038 рубля. К официальному курсу евро вырос на 14,12 копейки.

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