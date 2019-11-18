Курс рубля пытается расти на фоне стабилизации цен на нефть

Мировые цены на нефть стабильны сегодня утром, - инвесторы ждут новостей по торговым отношениям США и Китая, свидетельствуют данные торгов.

«Несмотря на более значительный против прогноза рост запасов нефти в США, трейдеры главным образом сохраняют внимание к ситуации с торговлей США и Китая, где продолжает расти оптимизм», — приводит агентство «Рейтер» мнение рыночного стратега «AxiTrader» Стивена Иннеса.

В минувшие выходные министерство коммерции КНР сообщило, что главы делегаций США и Китая по торгово-экономическим переговорам обсудили по телефону вопросы первой части торгового соглашения. Министерство отметило, что стороны «в конструктивном ключе» обсудили ключевые озабоченности каждой из сторон.

Инвесторы также оценивают данные нефтегазовой сервисной компании «Baker Hughes», которая на прошлой неделе сообщила, что за неделю по 15 ноября количество действующих нефтяных буровых установок в США снизилось на десять - до 674 агрегатов.

В 10.05 мск средневзвешенный курс доллара США к российскому рублю со сроком расчётов «завтра» на торгах Московской биржи составил 63,7232 рубля. По отношению к последней сделке 15 ноября доллар снизился на 4,43 копейки. К курсу, установленному Банком России на сегодня, американская валюта подешевела на 16,49 копейки.

Средневзвешенный курс евро со сроком расчётов «завтра» к последней сделке вчерашней сессии уменьшился на 1,44 копейки и составил 70,4856 рубля. Однако к официальному курсу евро вырос на 7,45 копейки.