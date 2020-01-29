Курс рубля растёт на фоне роста мировых цен на нефть

Мировые цены на нефть уверенно растут сегодня утром на данных Американского института нефти (API) о снижении запасов сырья в стране на минувшей неделе, свидетельствуют данные торгов.

По данным API, запасы сырья в США на прошлой неделе упали на 4,3 миллиона баррелей после роста неделей ранее. Официальные данные американского Министерства энергетики будут опубликованы в среду вечером. Аналитики прогнозируют, что ведомство сообщит о росте показателя на 482 тысячи баррелей.

«Опасения по поводу коронавируса в Китае несколько уменьшились, а данные API о падении запасов на 4,3 миллиона баррелей обеспечили рост цен на энергоносители», - прокомментировал агентству «Рейтер» аналитик брокерской компании «Oanda» Эдвард Мойа.

В 10.05 мск средневзвешенный курс доллара США к российскому рублю со сроком расчётов «завтра» на торгах Московской биржи составил 62,3248 рубля. По отношению к последней сделке 28 января доллар подрос на 3,25 копейки. Однако к курсу, установленному Банком России на сегодня, американская валюта снизилась на 50,51 копейки.

Средневзвешенный курс евро со сроком расчётов «завтра» почти не изменился к последней сделке и составил 68,6277 рубля. К официальному курсу евро упал почти на 60 копеек.