Курс рубля в начале торгов растёт и к евро, и доллару

Мировые цены на нефть сегодня утром продолжают уверенно расти на фоне данных ОПЕК о резком сокращении добычи нефти в январе, свидетельствуют данные торгов.

Оптимизм инвесторов нефтяного рынка связан с новым докладом ОПЕК, опубликованным во вторник. ОПЕК в январе сократила добычу нефти в месячном выражении сразу на 797 тысяч баррелей в сутки — до 30,81 миллиона баррелей в день, главным образом за счет снижения добычи в Саудовской Аравии, ОАЭ, Кувейте и Анголе. При этом организация выполнила обновленные условия соглашения ОПЕК+ в первый месяц его действия на 86%. Данные ОПЕК снизили опасения переизбытка сырья на мировом рынке.

Кроме того, поддержку ценам на нефть оказывают санкции США против Венесуэлы, ограничивающие поставки «чёрного золота» из страны. США 28 января объявили о введении санкций в отношении венесуэльской госкомпании «PDVSA», заблокировав активы и интересы компании в своей юрисдикции на 7 миллиардов долларов, а также запретили сделки с ними. «Добыча нефти (в Венесуэле. — Ред.) быстро снижается, и компании, которые обычно перепродают венесуэльскую нефть, не нашли способов смягчить влияние американских санкций», — приводит агентство «Рейтер» мнение аналитиков банка «Barclays».

Также участники торгов обратили внимание на статистику Американского института нефти (API), который сообщил о снижении запасов сырья в США за неделю, завершившуюся 8 февраля, на 998 тысяч баррелей после роста на 2,5 миллиона баррелей неделей ранее. Теперь рынок ждет официальных данных по запасам от министерства энергетики США, которые будут опубликованы позднее в среду. Аналитики прогнозируют рост запасов на 2,668 миллиона баррелей после увеличения на 1,263 миллиона баррелей неделей ранее.

В 10.05 мск курс доллара США к российскому рублю со сроком расчётов «завтра» на торгах Московской биржи составил 65,7119 рубля. По отношению к последней сделке 12 февраля доллар снизился на 17,41 копейки. К курсу, установленному Банком России на сегодня, американская валюта почти не изменилась (-0,3 коп.).

Курс евро со сроком расчётов «завтра» по отношению к последней сделке предыдущей сессии уменьшился на 15,81 копейки и составил 74,4894 рубля. Однако к официальному курсу евро вырос на 34,45 копейки.