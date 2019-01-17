Курс рубля в начале торгов слабо снижается к доллару и умеренно растёт к евро

Мировые цены на нефть сегодня утром снижаются на данных Минэнерго США о недельном росте запасов нефтепродуктов в стране, свидетельствуют данные торгов.

Участники торгов нефтяного рынка отыгрывают новые данные Минэнерго США, согласно которым коммерческие запасы нефти в стране за предыдущую неделю уменьшились на 2,7 миллиона баррелей, хотя аналитики ожидали снижения запасов лишь на 1,32 миллиона баррелей. Таким образом, статистика по нефти оказалась лучше прогнозов, однако в центре внимания трейдеров оказались данные по запасам нефтепродуктов в США.

Так, запасы бензина за неделю выросли на 7,5 миллиона баррелей, или на 3%, до 255,6 миллиона баррелей. Ожидалось увеличение на 2,8 миллиона баррелей. Запасы дистиллятов увеличились на 3 миллиона баррелей, или на 2,1%, составив 143 миллиона баррелей. Прогнозировался рост лишь на 1,6 миллиона баррелей.

«Хотя запасы нефти в США снизились немного больше, чем ожидалось, сильно выросли запасы бензина. Это вызывало на рынке опасения относительно слабого спроса в США», — приводит агентство «Рейтер» мнение аналитиков «ANZ Bank».

В 10.05 мск курс доллара США к российскому рублю со сроком расчётов «завтра» на торгах Московской биржи составил 66,3895 рубля. По отношению к последней сделке 16 января доллар подрос на 2,20 копейки. Однако к курсу, установленному Банком России на сегодня, американская валюта подешевела на 37,22 копейки.

Курс евро со сроком расчётов «завтра» по отношению к последней сделке предыдущей сессии уменьшился на 2,41 копейки и составил 75,5884 рубля. К официальному курсу евро упал на 54,66 копейки.

Банк России возобновил 15 января покупку на рынке валюты для Минфина после перерыва в несколько месяцев, купил её на 15,6 миллиарда рублей.