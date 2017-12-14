Курс снизился почти на 44 копейки, евро – на 6 копеек

Центральный банк России с 15 декабря установил официальный курс доллара в размере 58,7082 за один доллар. Как сообщает департамент внешних и общественных связей ЦБ РФ, по сравнению с предыдущим он снизился на 43,64 копейки.

Официальный курс евро установлен в размере 69,4048 рубля за один евро, по сравнению с предыдущим он снизился на 6,05 копейки.