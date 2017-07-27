Курс валют трепетно реагирует на новости

Мировые цены на нефть коррекционно опускаются сегодня утром после роста в ходе торгов 26 июля - удорожание нефти было вызвано данными о снижении запасов «чёрного золота» в США за неделю на 1,5%, свидетельствуют данные торгов.

Как сообщило Минэнерго США 26 июля вечером, коммерческие запасы нефти в стране за неделю, завершившуюся 21 июля, снизились на 7,2 миллиона баррелей, или на 1,5% - до 483,4 миллиона баррелей. При этом аналитики полагали, что запасы снизились всего на 0,61%, или на 2,98 миллиона баррелей, до 487,62 миллиона баррелей.

Согласно сообщению, добыча сырья в США за неделю также снизилась - на 0,2%, или на 19 тысяч баррелей в сутки, до 9,41 миллиона баррелей в сутки. Запасы нефти на крупнейшем в стране терминале в Кушинге (Cushing) снизились на 1,7 миллиона баррелей, составив 55,8 миллиона баррелей.

Запасы бензина в США уменьшились на 1 миллион баррелей, или на 0,4% - до 230,2 миллиона баррелей. Аналитики ожидали снижения показателя на 1,2 миллиона баррелей. Запасы дистиллятов уменьшились с показателя предыдущей недели на 1,9 миллиона баррелей, или на 1,2%, до 149,6 миллиона баррелей. Эксперты прогнозировали снижение на 0,674 миллиона баррелей.

Теперь участники рынка ожидают данных о числе нефтяных и газовых буровых установок в США от американской нефтегазовой сервисной компании «Baker Hughes», a» GE Company» позднее в пятницу. По итогам предыдущей, завершившейся 21 июля рабочей недели число буровых установок в США снизилось на две штуки, или на 0,21%, до 950 единиц. В годовом выражении число буровых установок выросло на 488 штук, или в 2,06 раза.

А в это время курс доллара к основным мировым валютам сегодня утром опустился до минимума с июня 2016 года на фоне решения Федеральной резервной системы (ФРС) США сохранить ставку, свидетельствуют данные торгов.

Комитет по открытым рынкам ФРС США по итогам июльского заседания ожидаемо сохранил базовую процентную ставку на уровне 1-1,25% годовых. Кроме того, регулятор заявил, что планирует начать сокращение активов на балансе «относительно скоро». Федрезерв также добавил, что рынок труда США продолжает укрепляться, а экономическая активность умеренно растёт. Годовая инфляция снизилась за последний год, отметил регулятор, также как и базовая инфляция без учета цен на продовольствие и энергоносители, оказавшись немного ниже целевой планки регулятора в 2%.

В 10.05 мск средневзвешенный курс доллара США к российскому рублю со сроком расчётов «завтра» на торгах составил 59,4717 рубля. По отношению к официальному курсу американская валюта снизилась на 43,85 копейки. Однако к последней сделке 26 июля доллар вырос на 7,42 копейки.

Средневзвешенный курс евро со сроком расчётов «завтра» по отношению к курсу, установленному Банком России на сегодня, увеличился на 6,36 копейки и составил 69,7452 рубля. Относительно последней сделки предыдущей сессии евро подрос на 3,27 копейки.