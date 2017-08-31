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Мурманская область. Арктика31.08.17 08:20

Курсанты мурманского филиала Нахимовского училища начали подготовку к торжественной линейке, посвящённой началу учебного года - 1 сентября

Первые 240 учеников 5, 6 и 7 классов филиала Нахимовского военно-морского училища в городе-герое Мурманске въехали в новые жилые корпуса, завершённые в первую очередь строительства. Готовность объектов к заселению на прошлой неделе лично проверил заместитель министра обороны Тимур Иванов.

Бытовые условия нахимовцев соответствуют всем современным требованием. Юноши размещаются в кубриках по четыре человека. Каждый кубрик представляет из себя жилой модуль, состоящий из двух спальных помещений, прихожей, гардеробной, душа и туалета. Предусмотрены места общего пользования, такие как прачечные и гладильные помещения, комнаты отдыха и досуга, парикмахерская, а также обувная и швейная мастерские.

Министерство Обороны России предъявляет высокие требования к образованию. Всем поступившим в начале учебного года выдают личный ноутбук и несколько комплектов формы. Программа обучения в училище базируется на классическом школьном образовании с углубленным изучением предметов. Предусмотрены занятиями по военным дисциплинам. Большое внимание уделено дополнительному образованию: художественно-эстетическому и техническому.

Учебную программу для филиалов разрабатывают в Нахимовском военно-морском училище Санкт-Петербурга. Несколько специальных кабинетов по физике, химии, биологии оснащены самыми новейшими приборами для проведения научных опытов. Создана лаборатория инновационного развития для изучения основ экологии и энергоэффективности. Технологические классы оборудованы верстаками, станками и компьютерами, на которых можно рассчитать и увидеть в формате 3D не только табуретки, но и ракетные комплексы. Для изучения иностранных языков установлены лингафонные системы интерактивного общения учеников с преподавателем и с носителями языка по Интернету. В кабинете робототехники можно будет решать различные конструкторские задачи, вплоть до создания моделей современных авианесущих крейсеров и космических станций. Создан уникальный аквариум для испытаний моделей кораблей и подводных лодок, ранее подобные полигоны были только в специальных институтах кораблестроения. Предусмотрены специальные мастерские для занятий по авиасудомоделировнию и обучению вождения на автомобиле, зал для уроков по хореографии и пению.

Первые мурманские нахимовцы уже получают военную форму. Вместе с преподавателями они начали подготовку к торжественной линейке, посвящённой началу учебного года - 1 сентября.

Строительство Мурманского филиала Нахимовского военно-морского училища разбито на два этапа. На первом этапе военные строители возвели трехэтажный учебно-административный корпус, столовую, трехэтажный спальный корпус на 240 мест, крытый спортивный комплекс с площадкой для игровых видов спорта, залом для гимнастики, единоборств и тренажерным залом. Построены двухэтажный медицинский корпус, контрольно-пропускной пункт № 1 с комнатой для посетителей и плац для построений и строевых занятий.

На втором этапе предстоит построить: четырехэтажный спальный корпус на 320 мест, двухэтажный спорткомплекс с ледовым катком и бассейном на 40 человек в смену, двухэтажный крытый спортивный комплекс с трибунами на 200 мест, площадкой для игры в мини-футбол, круговой беговой дорожкой на 200 метров, дорожкой для бега по прямой на 60 метров, морской полосой препятствий, секторами для прыжков в длину и высоту, местом для метания гранаты. КПП № 2, технические площадки, крытую автостоянку на 8 автомобилей с помещением для водителей и складом МТО, тир. После окончания всех строительно-монтажных работ в Мурманском филиале Нахимовского военно-морского училища смогут на полном государственном обеспечении жить и учиться 560 воспитанников, сообщает департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны РФ.

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