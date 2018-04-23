Курсанты Мурманского морского рыбопромышленного колледжа имени И. И. Месяцева ушли на первую практику в арктический рейс

21 апреля 2018 года 20 курсантов второго курса Мурманского морского рыбопромышленного колледжа имени И. И. Месяцева, обучающихся на отделениях «Навигация и связь» и «Судовая энергетика», ушли на первую практику в арктический рейс на ледоколе «Капитан Драницын».

Ледокол принадлежит Мурманскому филиалу ФГУП «Росморпорт», с которым заключен договор о прохождении групповой практики для курсантов колледжа. Основными направлениями деятельности филиала ФГУП «Росморпорт» является обеспечение мер по реализации федеральных целевых программ развития морского транспорта, осуществление морских перевозок и проводок судов по Северному морскому пути.

На борту ледокола «Капитан Драницын» курсанты разместились в комфортабельных каютах. Руководители практики ознакомили их с расписаниями судовых тревог, расположением спасательных средств и правилами судового распорядка.

Будущих судоводителей и судомехаников ждет настоящая работа по выбранным специальностям. Все они хотят ходить в море, теоретических знаний у них много – время проверить эти знания на практике.

В зависимости от ледовой обстановки курс ледокола пройдет по маршруту Мурманск - Карские Ворота - Мыс Желания - Новая Земля - Карское море - Обская губа - Земля Франца Иосифа. Курсанты будут нести вахты, познакомятся с работой экипажа по встрече судов и формированию караванов, с особенностями выгрузки и проводки судов в суровых условиях Севера.