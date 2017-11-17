Курсанты Нахимовского военно-морского училища познакомились с военной историей Мурманска

В Мурманском филиале Нахимовского военно-морского училища состоялась лекция-презентация «Они сражались в Заполярье: имена Героев Советского Союза на карте Мурманской области» специалиста отдела краеведения Мурманской областной научной библиотеки Светланы Дячок.

Курсанты познакомились с историей подвига дважды Героев Советского Союза Бориса Сафонова, Александра Шабалина, Виктора Леонова, Героев Советского Союза Александра Торцева, Ивана Бочкова, Магомета Гаджиева, Анатолия Бредова и других. Именами этих героев названы улицы, поселки в Мурманской области и Москве.

Тема вызвала среди слушателей живой интерес. Для многих курсантов, приехавших из разных регионов России, было интересно познакомиться с военной историей города-героя Мурманска.