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Мурманская область. Арктика25.09.17 13:02

Курсанты рыбопромышленного колледжа им. И.И. Месяцева будут работать на современном исследовательском судне

В Мурманском рыбопромышленном колледже им. И.И. Месяцева состоялась рабочая встреча администрации колледжа с командиром океанографического исследовательского судна «Академик Александров», капитаном 3 ранга Романом Владимировичем Корчмой.

Многие годы в выпускниках колледжа по специальностям конвенционной направленности были заинтересованы рыболовецкие колхозы, владельцы судоходных торговых компаний, субъекты рыбодобывающей отрасли. В этом году стало развиваться новое направление сотрудничества – трудоустройство молодых специалистов после прохождения срочной воинской службы на суда ВМФ РФ. Для выпускников колледжа (судоводителей, электромехаников, механиков, радистов) предложено до 18 рабочих мест на новейшем океанографическом исследовательском судне «Академик Александров» проекта 20183. Судно разработано ОАО «ЦМКБ «Алмаз» и построено на головном предприятии АО «Центр судоремонта «Звёздочка» в Северодвинске.

На встрече обсудили не только возможность трудоустройства выпускников колледжа, но и дальнейшие планы по прохождению плавательных практик курсантами на ОИС «Академик Александров». Перспектива того или иного направления подготовки и образования определяется прежде всего возможностью трудоустройства будущего выпускника.

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