Курсы евро и доллара снизились на 27 копеек

Центральный банк России с 5 сентября установил официальный курс доллара в размере 57,7817 за один доллар. Как сообщает департамент внешних и общественных связей ЦБ РФ, по сравнению с предыдущим он снизился на 27,40 копейки.

Официальный курс евро установлен в размере 68,7256 рубля за один евро, по сравнению с предыдущим он снизился на 27,36 копейки.