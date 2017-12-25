Курсы валют отдыхают во время рождественских праздников

Курс доллара к мировым валютам меняется слабо сегодня утром на фоне закрытия бирж США на время рождественских праздников, свидетельствуют данные торгов. Закрыты также рынки крупнейших стран Европы, таких как Германия, Франция, Великобритания, Испания и других. В связи со слабым объёмом торгов курсы валют меняются незначительно.

Несколько поддерживают доллар новости о принятии налоговой реформы США. Президент страны Дональд Трамп в пятницу подписал закон о налоговой реформе. Эта реформа станет крупнейшей в США с 1986 года.

Ключевым нововведением реформы является снижение налога на прибыль корпораций с 35% до 21%. По замыслу авторов, это должно резко повысить привлекательность ведения бизнеса в США и побудить американские корпорации вернуть в страну триллионы долларов прибыли, полученных за рубежом.

При этом на курс евро оказывает некоторое давление ситуация в Каталонии. По результатам парламентских выборов, которые прошли в регионе в прошлый четверг, выиграла центристская партия «Граждане», которая получила 37 мандатов. Три партии, поддерживающие независимость – «Вместе за Каталонию», «Левые республиканцы Каталонии» и «Кандидатура народного единства» - получили в общей сложности 70 мандатов, обеспечив себе абсолютное большинство в 135-местном парламенте.

В 10.05 мск средневзвешенный курс доллара США к российскому рублю со сроком расчётов «завтра» на торгах Московской биржи составил 58,3368 рубля. По отношению к официальному курсу американская валюта подросла на 2,16 копейки. Однако к последней сделке 22 декабря доллар снизился на 3,82 копейки.

Средневзвешенный курс евро со сроком расчётов «завтра» по отношению к курсу, установленному Банком России на сегодня, увеличился почти на 14 копеек и составил 69,2660 рубля. Относительно последней сделки предыдущей сессии евро подорожал на 3,85 копейки.