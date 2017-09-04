Курсы валют ведут себя разнонаправленно

Мировые цены на нефть сегодня утром не демонстрируют единой динамики, - американская марка WTI продолжает расти на фоне сокращения добычи в Мексиканском заливе, в то время как Brent снижается в цене на новостях об испытании водородного боезаряда в Северной Корее, свидетельствуют данные торгов.

Рост цен на американскую нефть на прошлой неделе был связан с сокращением добычи на побережье Мексиканского залива, куда 17 сентября пришёл тропический циклон «Харви», который стал самым разрушительным ураганом на территории США за последние 12 лет.

В результате урагана по состоянию на 1 сентября 10 НПЗ общей мощностью 3,075 миллиона баррелей в день оставались закрытыми из-за последствий стихии. Кроме того, четыре НПЗ общей мощностью 1,105 миллиона баррелей в день работали не в полную силу. Кроме того, добыча нефть в заливе остается сниженной на 5,5%, или на 96 тысяч баррелей в день, по данным бюро безопасности и окружающей среды США.

«Трейдеры надеются, что недоработанные объёмы будут восстановлены», - приводит агентство «Рейтер» слова старшего рыночного аналитика «OANDA» Джеффри Халли. При этом североморская марка Brent в понедельник дешевеет на фоне новостей из КНДР. В воскресенье КНДР заявила об успешном испытании водородного боезаряда, который предназначен для оснащения межконтинентальных баллистических ракет.

В 10.05 мск средневзвешенный курс доллара США к российскому рублю со сроком расчётов «завтра» на торгах Московской биржи составил 57,7260 рубля. По отношению к официальному курсу американская валюта подешевела на 32,97 копейки. К последней сделке 1 сентября доллар прибавил 20,6 копейки.

Средневзвешенный курс евро со сроком расчётов «завтра» по отношению к курсу, установленному Банком России на сегодня, упал на 30,18 копейки и составил 68,6974 рубля. Относительно последней сделки предыдущей сессии евро вырос на 26,25 копейки.