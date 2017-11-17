Курсы валют ведут себя разнонаправленно, ориентируясь на нефть

Нефть сегодня торгуется разнонаправленно, Brent по-прежнему дешевеет, несмотря на заявления лидеров стран-участниц венского соглашения о возможном продлении сделки, WTI перешла к росту накануне статистики из США, свидетельствуют данные торгов.

Рост цен на нефтяных рынках поддерживался в последние месяцы соглашением стран ОПЕК+ о сокращении добычи нефти. Это привело к удорожанию марки Brent почти на 40% с июня. «Соглашение о сокращении добычи между странами ОПЕК и некоторыми, не входящими в ОПЕК государствами, привело к снижению запасов нефти и к восстановлению уровня цен. В 2018 году мы ожидаем дальнейшего роста до 75 долларов за баррель», - приводит агентство Рейтер мнение аналитика голландского банка «ABN Amro».

При этом венское соглашение истекает в марте 2018 года. Встреча министров нефти и энергетики всех 24 государств соглашения о сокращении нефтедобычи состоится 30 ноября в Вене. Министр энергетики Саудовской Аравии Халид аль-Фалих заявил 16 ноября, что к концу марта страны-участницы соглашения не выйдут на планируемый ими уровень - средний показатель за пять лет, «что означает своего рода продление», как цитирует министра агентство.

При этом участники торгов в пятницу ждут данных по динамике числа буровых установок в США за неделю.

В 10.05 мск средневзвешенный курс доллара США к российскому рублю со сроком расчётов «завтра» на торгах Московской биржи составил 59,5928 рубля. По отношению к официальному курсу американская валюта снизилась на 39,70 копейки. К последней сделке 16 ноября доллар подешевел на 8,47 копейки.

Средневзвешенный курс евро со сроком расчётов «завтра» по отношению к курсу, установленному Банком России на сегодня, уменьшился на 33 копейки и составил 70,3738 рубля. Однако относительно последней сделки предыдущей сессии евро подорожал почти на 13 копеек.