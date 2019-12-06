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Мурманская область. Арктика06.12.19 10:28

Курсы валют вяло реагируют на «не слишком плохое, но и не слишком хорошее» решение ОПЕК+

Цены на нефть сегодня утром снижаются после роста, достигавшего 1% днём ранее, в ожидании финального решения по сделке ОПЕК+ по сокращению добычи, свидетельствуют данные торгов.

В центре внимания рынков остаются встречи ОПЕК+. Министерский мониторинговый комитет ОПЕК+ 5 декабря рекомендовал альянсу дополнительно сократить добычу в рамках сделки ОПЕК+ на 500 тысяч баррелей в день в первом квартале 2020 года. В пятницу состоится заседание всех стран ОПЕК+, на котором обсуждения продолжатся. Министр энергетики РФ Александр Новак сказал, что на этой встрече страны обсудят распределение квот по сокращению добычи нефти.

«Это бессмысленное соглашение, поскольку оно не меняет предложение нефти на рынке», - сказал агентству «Блумберг» аналитик «LPS Partners» Майкл Хейли. В то же время эксперт отметил, что «это решение не слишком плохое, но и не слишком хорошее, поэтому рынок движется то вверх, то вниз».

В 10.05 мск средневзвешенный курс доллара США к российскому рублю со сроком расчётов «завтра» на торгах Московской биржи составил 63,7735 рубля. По отношению к последней сделке 5 декабря доллар вырос на 5,10 копейки. Однако к курсу, установленному Банком России на сегодня, американская валюта подешевела на 4 копейки.

Средневзвешенный курс евро со сроком расчётов «завтра» увеличился на 5 копеек и составил 70,8108 рубля. К официальному курсу евро подорожал на 8,63 копейки.

 

 

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